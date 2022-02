Oggi è la Giornata Mondiale del Pistacchio

Il 26 febbraio è la Giornata Mondiale del Pistacchio, ma non tutti sanno che questo Oro Verde ha origini molto antiche: si parla di pistacchi addirittura nel Vecchio Testamento (Genesi 43:11)!

Negli Stati Uniti, ad esempio, la storia del pistacchio risale alla prima metà del ‘900: era tuttavia noto da tempo che la Central Valley della California, grazie al suolo fertile, al clima caldo e secco e agli inverni moderatamente freddi offriva le condizioni ideali per la coltivazione dei pistacchi.

In occasione di questa Giornata dedicata al pistacchio American Pistachio Growers – associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani – in collaborazione con mUp Research, ha condotto una ricerca al fine di indagare il rapporto che i piemontesi hanno con i pistacchi.

Secondo i risultati della survey, questo sfizioso snack è molto amato dai cittadini del Piemonte tanto da essere il preferito tra la frutta secca a guscio! Infatti, quasi 7 intervistati su 10 affermano di consumarlo regolarmente e quasi la metà li consuma da… sempre!

Ma quanto realmente si sa sui pistacchi e le loro proprietà nutritive?

American Pistachio Growers ha voluto anche indagare infatti cosa sanno i piemontesi sui pistacchi, la loro provenienza e la familiarità che hanno con le loro caratteristiche benefiche.

La maggior parte degli intervistati, ad esempio, tende a ritenere che i pistacchi provengano dall’Italia (31%), dall’Europa Meridionale o dalla Turchia (parimerito 22%), mentre solo il 5% ha indicato il Nord America. A questo proposito, è importante sottolineare che gli Stati Uniti sono al primo posto nella produzione commerciale mondiale di pistacchi e in particolare in California ci sono grandi coltivazioni poiché lì la pianta trova il suo ambiente di crescita ideale: estati calde e secche, abbondante acqua, terreni profondi e molto sole. La specie più pregiata e diffusa è la Kerman che costituisce circa il 95% della produzione americana.

Attraverso la survey si è percepita una discreta familiarità con i pistacchi, i loro benefici e le loro proprietà nutritive: ad esempio, il 46% degli intervistati è consapevole che una porzione di pistacchi da 30g corrisponde a ben 50 pistacchi e il 34% sa che questa porzione ha solo 160 calorie. Il 42% invece è al corrente che non fanno ingrassare, mentre il 26% sa che fanno bene al cuore grazie agli alti livelli di grassi insaturi e monoinsaturi contenuti e inoltre il 22% è consapevole che si tratta di una proteina completa.

I pistacchi sono ottimi snack post work-out ed hanno un’alta concentrazione di sali minerali. A questo proposito, essendo una proteina completa grazie alla presenza in quantità adeguate di tutti e 9 gli aminoacidi essenziali, i pistacchi tostati coltivati negli Stati Uniti sono perfetti spuntini post allenamento perché aiutano a costruire e preservare i muscoli e contribuiscono a dare il giusto “rifornimento” al corpo dopo lo sforzo fisico.