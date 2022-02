Oggi è la Candelora: il significato e le origini della ricorrenza

Avete mai sentito parlare della Candelora? Oggi, 2 febbraio, è proprio il giorno della Candelora, una festa religiosa che la Chiesa Cattolica ha stabilito per ricordare la presentazione di Gesù al Tempio.

L’origine dell’usanza della benedizione delle candele è riconducibile al celebre “Cantico” riportato nel Vangelo di Luca, in cui Gesù viene definito “luce per illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele” (cfr Lc 2,30-32).

Ma la celebrazione ha tradizioni anche precedenti al cristianesimo, se si pensa che già i Celti celebravano l’Imbolc, la festa della luce, del risveglio della natura, il 1 febbraio, perché, con le giornate che iniziano ad allungarsi, rappresentava il ponte tra inverno e primavera.

Il giorno della Candelora, nella tradizione popolare, così come i recentissimi “Giorni della Merla”, viene anche usato per prevedere il tempo del periodo successivo: secondo antica tradizione, se c’è il sole alla Candelora dall’inverno siamo fuori ma se piove o tira vento nell’inverno siamo dentro.