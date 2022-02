Nuova proroga per il Servizio Civile Universale: diversi posti ancora disponibili ad Asti e provincia

E’ stata fissata al 9 marzo ore 14.00 la proroga per presentare le domande di selezione per il Servizio Civile Universale. Le candidature presentate successivamente alle ore 14:00 del 10 febbraio 2022 fino al predetto termine del 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva.

Il Comune di Asti ha visto approvati i programmi ed i relativi progetti con ottimi punteggi. I posti messi a

disposizione per il Comune di Asti e i suoi enti partner sono in totale 234. Attualmente restano ancora scoperte

diverse sedi progettuali prive di domande.

La maggior parte dei progetti si svilupperà sul territorio del Comune di Asti e provincia ma in alcuni casi toccherà

anche territori dell’alessandrino, cuneese e della provincia di Torino.

In particolare rispetto agli ambiti di rifermento non risultano domande pervenute nelle seguenti sedi:

– Ambito Cultura – sedi: Museo Arti e mestieri di un tempo di Cisterna.

– Ambito Scuola e Nidi – sedi: IC 2 Media Goltieri, IC 3 Infanzia Collodi, IC 3 Media Parini, V° Circolo Primaria Donna (Serravalle), Scuola Media Brofferio, IC 4 Valli Media Monastero Bormida, IC Canelli Scuola Primaria G.B.Giuliani, Nido Infanzia Scoiattolo Comune di Asti.

– Ambito Sportelli – sedi: ATC Agenzia Territoriale per la casa sede di Asti.

– Ambito Fragilità – sedi: Casa di riposo di Tonco, Casa di riposo Città di Asti, Associazione Albero della Vita, Centro diurno Santo Spirito Comune di Asti, Associazione Alzheimer, Cisa Asti Sud, Croce Bianca, Uff. Educativa Territoriale Comune di Asti, CSV sede di Asti, Associazione Imparamare.

All’interno del bando è presente un progetto di “Servizio Civile Digitale” a cui il Comune di Asti ha partecipato

con l’obiettivo di superare l’attuale gap sulle competenze digitali e di produrre un impatto positivo sulle comunità

supportando i cittadini in riferimento alle pratiche digitali: “Auxilium: nessuno resti solo anche in rete” – sedi prive di domande: Cisa Asti Sud.

All’interno dei progetti il Comune di Asti ha previsto alcuni posti riservati ai giovani con un Isee inferiore a 10.000

euro.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

I giovani, con un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti al momento della domanda, possono candidarsi esclusivamente online tramite spid e che si potrà presentare domanda per un solo progetto e sede. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145. E’ previsto un rimborso forfettario di € 444,30.

Per info contattare Ufficio Servizio Civile 0141399534-423 o scrivere a serviziocivile@comune.asti.it o visualizzare le pagine Facebook e Instagram Servizio Civile Città di Asti ed Informagiovani dove si potranno trovare tutte le informazioni.