Norme per la salvaguardia del patrimonio linguistico

Salvaguardare e valorizzare il patrimonio linguistico e dialettale regionale in quanto elemento qualificante dell’identità piemontese: con questi obiettivi il gruppo della Lega ha presentato in sesta Commissione, presieduta da Paolo Bongioanni, una proposta di legge che introduce nel Testo unico sulla cultura alcuni articoli specifici per la tutela delle lingue e dei dialetti storicamente parlati in Piemonte.

“Per decenni le lingue territoriali e i dialetti sono stati visti come forma di resistenza al progresso e alla modernità – ha detto il primo firmatario Andrea Cane -, oggi assistiamo ad un’inversione di tendenza che restituisce valore alla diversità linguistica”.

Prima di entrare nel merito del testo, fino a venerdì 25 febbraio si svolgeranno le consultazioni on line degli enti istituzionali e di enti e associazioni a interesse tematico individuati dalla Commissione.