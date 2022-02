Nasce la lista civica A.S.T.I che sosterrà Rasero: “Puntiamo su Arte, Storia, Territorio e Inclusione”

Dopo l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Maurizio Rasero, che punta al secondo mandato, proseguono le discese in campo delle liste a suo sostegno. Dopo il sostegno garantito dala gruppo consigliare “Maurizio Rasero Sindaco” e dalla lista civica “I Giovani Astigiani”, ieri è arrivato anche quello della Lista Civica A.S.T.I che nell’occasione si è presentata ufficialmente.

Alla conferenza stampa, ospitata dai locali dello Stragood presso la cittadella del Rugby a LungoTanaro e a cui ha preso parte anche il sindaco Maurizio Rasero, sono intervenuti i coordinatori Marco Bonino e Mariangela Cotto e diversi candidati: Giorgia Rossi, Alessio Saia, Simona Borin, Andrea Fea, Maurizio Bertolino, Guido Paracchino e Franco Larocca.

Il programma è tutto espresso nell’acronimo di A.S.T.I, indicato anche nel logo, spiega Marco Bonino: “Puntiamo su Arte, Storia, Territorio e Inclusione. ci esponiamo con molta umiltà, cercando di dare il nostro contributo puntando sulla valorizzazione di Asti e del suo territorio.”

“Io non mi candido, ma ho messo a disposizione la mia esperienza” ha esordito Mariangela Cotto “La partecipazione è fondamentale, mi fa molto piacere che la I di Asti sia inclusione, è una lista aperta e vedrà anche degli immigrati.”

A chiudere il sindaco Maurizio Rasero: “Ringrazio per l’appoggio, è un attestazione di stima al lavoro della nostra squadra, dove tutto è stato sempre condiviso dal consiglio comunale alla giunta. In questa lista ci sono degli amici, ma soprattutto personalità importanti che mettono a disposizione la loro esperienza, che sarà sicuramente molto preziosa. Quello che chiedo io a chi mi sostiene è una campagna elettorale genuina, di non metterla in caciara; noi abbiamo a dire cosa abbiamo fatto in questi anni e cosa c’è ancora da fare.”