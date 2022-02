Tragico incidente a Moncalvo nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio.

Un bambino di sette anni è caduto da un balcone, per circostanze ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ed ha riportato gravi ferite valutate dai soccorritori giunti sul posto in codice rosso. Il ragazzo è stato trasportato all’Ospedale Regina Margherita di Torino.