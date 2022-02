Dopo una fine settimana contrassegnato da giornate soleggiate e temperature in rialzo, l’inizio della prossima settimana sarà contrassegnato da pioggia e qualche nevicata sul Piemonte.

E’ quanto prevede l’Arpa Piemonte “Una perturbazione in discesa dalle isole Britanniche interesserà domani il nordovest italiano. Al mattino sono attese le prime nevicate limitate alle zone montuose comprese tra le Alpi Cozie e l’Appennino. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni saranno diffuse su tutto il territorio regionale, con valori di moderata intensità sui rilevi meridionali. La quota delle nevicate, inizialmente sui 500-600 m ovunque, tenderà a calare in serata e a portarsi prossima al suolo in particolare sulle pianure meridionali e orientali. La fase di maltempo sarà comunque breve e già nel corso della mattinata di martedì è atteso ovunque un miglioramento delle condizioni meteorologiche, salvo residui fenomeni nelle ore prima dell’alba sul settore orientale.” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, domenica 13 febbraio —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 13022022.)

Per quanto riguarda le precipitazioni l’Arpa prevede per la giornata di domani, lunedì 14 febbraio: “dal mattino deboli nevicate su Alpi Cozie, Marittime, Liguri e Appennino. Dal pomeriggio deboli precipitazioni estese a tutta la regione; sono attesi valori moderati sulle Alpi Marittime e, in serata, su zone appenniniche e su pianure al confine con la Lombardia. Quota neve sui 500-600 m, in calo in serata con valori prossimi al suolo sulle pianure centro-orientali.” clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).