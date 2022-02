Mediazione famigliare e Caffè Alzheimer: le prossime iniziative del Centro Polifunzionale per le Famiglie di Canelli

Il Centro Polifunzionale per le Famiglie “Luigiterzo Bosca” di Canelli, coordinato dal Cisa Asti Sud, entra sempre più nel vivo della sua attività e missione.

In questi giorni nei locali di via Solferino sta prendendo infatti il via il servizio di Mediazione Famigliare e Coordinazione Genitoriale affidato alla dott.ssa Cristina Nigra. Il servizio si rivolge a coppie e famiglie che necessitano di un supporto nella gestione dei rapporti tra coniugi ovvero tra genitori e figli. Il servizio è gratuito per tutti i residenti nei 40 comuni aderenti al Consorzio e viene attivato su valutazione del Cisa previo appuntamento (tel. 01417204212 – email: concetta.magnano@cisaastisud.it).

Sempre nei locali del Centro per le Famiglie, su iniziativa dell’Associazione Alzheimer Asti OdV con la supervisione del dott. Marcello Francesconi, si terranno le riunioni periodiche del “Caffè Alzheimer”. Trattasi di un gruppo di Auto-Aiuto per malati di Alzheimer e loro famiglie che grazie a Cisa riesce a disporre di un luogo idoneo alla propria attività e a programmare iniziative di contrasto ai sintomi di quella terribile malattia.

“A pochi mesi dalla inaugurazione, pur con tutte le problematiche derivanti dalla pandemia di Covid in corso, il ‘Centro Luigiterzo Bosca’, con i suoi operatori, sta diventando sempre più punto di riferimento per le famiglie del sud astigiano – è il commento del Consorzio – Altre iniziative sono in cantiere sempre con l’intento di fornire risposte adeguate e professionali ai bisogni delle famiglie residenti nei 40 comuni aderenti al Cisa Asti Sud.