Maurizio Lanza racconta “Gli eroi del volo astigiani”

Venerdì 25 febbraio, alle ore 16:00, presso la sala conferenze Banca Cassa di Risparmio Asti in piazza Libertà si terrà la presentazione dei tre libri a cura di Maurizio Lanza.

Il primo libro “Abu Haggag” narra le vicende di guerra in Nord Africa dello specialista della Regia Aeronautica Francesco Fassio di Asti. La rapida e vittoriosa avanzata fino ad El Alamein, seguita dalla disastrosa ritirata fino in Tunisia ed infine il disperato rientro in volo in Italia nella primavera del ’43. La dura vita nel deserto, il caldo del giorno seguito dal freddo notturno. “Abu Haggag” è un libro che parla della fame, della sete, della spasmodica attesa della posta e dei continui caduti.

“Dalla Cirenaica all’Himalaya” è, invece, un diario di guerra del capitano pilota Piero Raimondi di Asti. Racconta del vittorioso duello aereo reso vano da avaria al motore e conseguente atterraggio di fortuna e dell’immediata cattura da parte degli inglesi. Il tremendo avvio verso il lontano campo di concentramento in India, il tardivo rientro in Italia nel novembre del 1946, la vita che riprende con il matrimonio e la ripresa voli su logori Spitfire si uniscono alla rovinosa e fatale caduta nel 1949 che lascia affranta la giovane vedova con neonata.

L’ultimo libro, “L’Ala del mio sogno” è una raccolta di storie aeree di dieci valorosi piloti astigiani, alcuni dei quali non fecero ritorno da pericolose missioni, primo fra tutti il sergente pilota Italo Accornero a cui è intitolata l’Associazione Arma Aeronautica di Asti. Ed ancora i caduti su Malta, nel Mediterraneo, colpiti durante azioni audaci e mortali.