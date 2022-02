Massimo Cerruti: “Nel caso dovesse essere utile, mi renderò disponibile anche a rinunciare alla candidatura a sindaco di Asti 2022”

Riceviamo e pubblichiamo

“Ritengo che in un momento cosí complesso e problematico da un punto di vista sanitario, sociale ed economico la gente abbia bisogno principalmente di concretezza, unione e collaborazione fra le persone di buon senso mettendo piú possibile in secondo piano il solito sterile dibattito politico ed ogni tipo di personalismo.

Pertanto, al fine di porre al centro il bene comune ed i veri problemi dei cittadini astigiani, nel caso dovesse essere utile, mi renderò disponibile anche a rinunciare alla candidatura a sindaco di Asti 2022. Candidatura che nel 2017 mi ha e ci ha portato a raccogliere notevole consenso sino ad un passo dal governare la cittá, candidatura che molti ancora oggi si attendono ed ogni giorno mi chiedono.

A tutti, ringraziandoli di cuore per la stima e fiducia mostratami sinora, chiedo di continuare a supportarmi ed io, a prescindere dal ruolo porteró ancora avanti la loro voce e le varie battaglie giá intraprese in tema di sicurezza, decoro, legalitá, trasparenza, ambiente e sviluppo della cittá con sempre piú forza, convinzione ed entusiasmo.”

Massimo Cerruti

M5S Asti