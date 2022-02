Mariangela Cotto, condannata nel processo Rimborsopoli bis, si dimette da assessore

Si dimetterà domani l’assessore ai servizi sociali del Comune di Asti, Mariangela Cotto.

La decisione è arrivata in seguito alla condanna in primo grado (2 anni di detenzione, con sospensione della pena) per il processo Rimborsopoli bis che vedeva coinvolta, oltre alla Cotto, anche Luca Robotti, consigliere dei Comunisti italiani.

Le vicende risalgono al 2006-2010 quando la Cotto era consigliere regionale: la pubblica accusa contesta 7644 euro per spese ritenute non inerenti all’attività istituzionale.