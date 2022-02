Marco Ciani, riconfermato alla guida della Cisl Alessandria Asti

Marco Ciani, 49 anni, è stato rieletto oggi, con 72 voti su 74, segretario generale della Cisl Alessandria-Asti al termine del terzo congresso della Cisl territoriale che si è svolto nei giorni 22 e 23 febbraio 2022 al Foro Boario di Nizza Monferrato, in provincia di Asti.

Confermati in segreteria territoriale Stefano Calella, in qualità di segretario generale aggiunto e Cristina Vignolo. Slogan scelto per l’assise territoriale, a cui sono intervenuti i segretari regionale e nazionale Cisl, Alessio Ferraris e Andrea Cuccello: “Governare le transizioni – Con le persone nel territorio per uno sviluppo sostenibile”.

Di professione bancario, Ciani inizia la propria attività sindacale 25 anni fa con la Fiba Cisl, oggi First (la federazione che raggruppa i lavoratori del settore bancario e assicurativo), di Belluno, divenendone nel 1999 segretario generale. Dopo un percorso tutto interno alla federazione che lo porta a incarichi importanti soprattutto in Intesa Sanpaolo, nel novembre 2014 entra a far parte della Segreteria della Cisl Alessandria Asti, dove assume le deleghe alle Politiche sociali, formazione e amministrazione. Nell’ottobre 2017 viene eletto per la prima volta segretario generale della Cisl

Alessandria Asti.