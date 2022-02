L’Unesco va a scuola a Nizza: il progetto della media “Dalla Chiesa” per conoscere e valorizzare il territorio

Si è svolta ieri mattina nella palestra della scuola media C. A. Dalla Chiesa di Nizza Monferrato la presentazione ufficiale del progetto “Arte e cultura. Il paesaggio come patrimonio culturale identitario” alla presenza della prof.ssa Chiara Mossino, del gruppo AIGU (Associazione Italiana Giovani per l’Unesco) e dei ragazzi delle classi 3A e 3C.

Gli studenti saranno guidati in un percorso didattico e laboratoriale finalizzato alla scoperta dei processi naturali e antropici che hanno portato alla formazione delle colline del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato e alla loro promozione e valorizzazione. Il progetto, articolato in diversi momenti durante l’intero anno scolastico, approfondirà il concetto di paesaggio come ricchezza culturale e naturale e come elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio e avrà carattere interdisciplinare, coinvolgendo gli ambiti delle scienze naturali, l’arte, la tecnologia e la storia.

Come spiega la prof.ssa Mossino, referente del progetto, “Le attività organizzate sono variegate e comprendono lezioni frontali tenute da docenti interni alla scuola, laboratori e workshop con esperti dei settori di didattica ambientale e di fotografia e, inoltre, un incontro con uno degli ideatori e promotori del sito Unesco”. La conclusione del progetto prevede la realizzazione e l’installazione di un’opera di land art all’Art Park La Court di Michele Chiarlo, guidata da due artisti quali Elena Franco e Fabio Cuffari, ma di cui i protagonisti saranno i ragazzi della 3A e 3C dell’istituto. Il 20 marzo 2022 si terrà una passeggiata alla tenuta di Chiarlo con ragazzi, genitori e tutti coloro che collaborano all’iniziativa.