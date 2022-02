Lo Zonta Club di Asti presenta in Biblioteca il libro di Roberto Brusaschetto

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della Donna, martedì 8 marzo alle 18 alla Biblioteca Astense lo Zonta Club di Asti, con la partecipazione dell’Orecchio di Venere, presenta il libro “Potrebbe succedere – Il potere di sottomettere”, tre storie realmente accadute raccontate da Roberto Brusaschetto, maresciallo dei Carabinieri a riposo.

L’autore prende spunto da storie drammatiche di donne che ha incrociato in tanti anni di servizio e di impegno: tragedie quotidiane, intimidazioni e minacce, ma anche molti tentativi di rendere consapevoli le vittime della loro condizione e di offrire loro un aiuto concreto per uscirne il più velocemente possibile.

Il libro si avvale della prefazione della psicologa Antonella Saracco secondo la quale “per infrangere il muro di silenzio che isola le persone più’ vulnerabili e indifese occorre comprenderne il dramma dall’interno, creando un alone di solidarietà che restituisca loro le parole per dirlo”. I proventi della vendita saranno interamente devoluti al centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, in ottemperanza alle normative in corso, con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 trattandosi di un incontro (per la frequentazione ordinaria della biblioteca negli altri giorni è sufficiente la mascherina chirurgica).