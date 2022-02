Le vetrine si colorano di giallo: per l’8 marzo un concorso per i negozi di Asti e provincia

La Commissione per le Pari in un Opportunità della Provincia di Asti in occasione della “Giornata Internazionale della Donna”, promuove un concorso per gli esercizi commerciali del territorio che intendono dedicare particolare attenzione all’allestimento della propria vetrina per sensibilizzare alla ricorrenza dell’8 Marzo.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le attività degli esercizi commerciali di Asti e della provincia per la creatività nell’allestimento delle vetrine. Il concorso è aperto a tutti gli operatori economici titolari di esercizi commerciali dotati di vetrine con sede legale o operativa in provincia di Asti.

Le imprese devono dare la propria adesione alla Commissione Pari Opportunità (P.O.) inviando nome dell’attività, recapito telefonico, e-mail e foto dell’allestimento al seguente indirizzo e-mail: pari.opportunita@provincia.asti.it

La Giuria del concorso sarà composta da professionisti operanti nelle attività artistiche, economiche e politiche del territorio.

Ciascuna impresa può inviare una sola fotografia entro e non oltre sabato 5 marzo 2022. Vinceranno il concorso le prime tre fotografie appartenenti a tre esercizi commerciali differenti. Le imprese vincitrici riceveranno una targa e, a tutte le imprese partecipanti un attestato di partecipazione. Tutte le foto saranno pubblicate e promosse sui canali social della Commissione stessa e, previa moratoria sulla privacy, quelle vincenti saranno pubblicate sui canali istituzionali dell’Ente Provincia.

[Fonte immagine https://it.depositphotos.com/]