Le figurine tornano protagoniste ad Asti con le “Giornate delle Figurine in Tour” e continuano a fare beneficenza

E’ l’unico evento astigiano che è riuscito ad avere la meglio sull’emergenza sanitaria confermando il suo appuntamento annuale, e anche quest’anno non poteva mancare: stiamo parlando delle “Giornate delle Figurine”, iniziativa nata dalla geniale intuzione di Andrea Morando, da sempre anima instancabile dell’evento affiancato dal suo fidato e collaudato staff.

In attesa di una grande edizione, in programma nel fine settimana del 23 e 24 aprile nel cortile del Michelerio con diversi eventi collaterali nei giorni precedenti, domenica prossima, 27 febbraio, ecco un gustosissimo antipasto con lo “Scambio figurine e card” che si terrà in Piazza Statuto ad Asti a partire dalle 8 fino alle 18.

Saranno rispettate tutte le normative anti-covid in vigore, per poter scambiare le figurine card bisogna essere in possesso del Green Pass rafforzato.

Nell’occasione sarà a disposizione, fino ad esaurimento scorte, la prima uscita della Gazzetta dello sport, e inoltre la difficilissima bustina TIM, all’interno la Avatar Tim per completare l’album in collaborazione con il Negozio Oberto Snc Centro Tim di Piazza San Secondo ad Asti.

Primo degli appuntamenti delle “Giornate delle Figurine in Tour”, che prevede altre date in comuni astigiani (clicca Mi piace sulla pagine Facebook per essere aggiornato sulle novità delle GIORNATE DELLE FIGURINE e sui prossimi appuntamenti), come sempre la figurina fa beneficenza, e anche questa volta parte del ricavato sarà donato alla Croce Rossa Italiana di Asti.