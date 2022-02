Le biblioteche SBAM organizzano una rassegna dedicata a Beppe Fenoglio nel centenario della nascita

A partire da mercoledì 2 marzo le Biblioteche SBAM dell’Area Sud-Est (Chieri, Andezeno, Cambiano, Pecetto T.se, Pino T.se, Pralormo, Riva presso Chieri) ospitano una rassegna dedicata a Beppe Fenoglio in occasione del centenario dalla nascita.

Si comincia con due incontri sui lavori cinematografici che il regista Guido Chiesa ha dedicato allo scrittore albese: mercoledì 2 marzo, alle 21, nella Biblioteca di Cambiano (via Lagrange, 1), si parlerà del Partigiano Johnny e del legame tra il libro di Beppe Fenoglio e la sceneggiatura del film di Guido Chiesa. Oltre al regista, all’incontro sarà presente Piero Negri Scaglione, studioso di letteratura anglo-americana e giornalista. Giovedì 3 marzo, sempre alle 21, Guido Chiesa sarà ospite della Biblioteca di Chieri (via Vittorio Emanuele II, 1) e si confronterà con lo storico Giovanni De Luna sul suo cinema su Fenoglio, tra fiction e documentario. I due incontri di Cambiano e di Chieri saranno moderati da Enrico Manera, ricercatore di Istoreto (Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea).

Le iniziative proseguono con l’appuntamento di Pino T.se (venerdì 18 marzo, alle 21) con una conferenza di Lorenzo Mondo sugli Appunti partigiani, quindi a Pecetto (Chiesa dei Batù, giovedì 31 marzo alle 21) e nelle Biblioteche di Riva presso Chieri (venerdì 1 aprile, ore 21), Andezeno (giovedì 7 aprile, 21) e Pralormo (venerdì 8 aprile, ore 21) con il reading itinerante curato dalla scrittrice e attrice Valentina Diana, “Lo sapevano il cane di guardia, i muri della villa, le foglie dei ciliegi… Una questione privata e altre storie”.

Il ciclo di incontri rientra all’interno delle iniziative delle biblioteche dell’Area sud-est dello SBAM organizzate con il contributo della Regione Piemonte.