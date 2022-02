L’Avis di Nizza Monferrato amplia i suoi locali e lancia un appello per le donazioni di sangue

Il 2022 per l’Avis di Nizza Monferrato inizia all’insegna di un importante rinnovamento che riguarda la storica sede di via Gozzellini.

“La nostra amministrazione è lieta di poter cedere all’Avis parte dei locali in precedenza occupati dalla Croce Verde per sopperire alle esigenze dell’associazione di avere spazi adeguati e a norma per poter effettuare i prelievi di sangue” chiosa il primo cittadino, Simone Nosenzo.

La decisione di concedere un ampliamento al primo piano della sede è arrivata lo scorso giovedì e mette un punto fermo a un problema che perdurava ormai da tempo. “Siamo molto contenti di dare una mano a modo nostro all’Avis nella sua mission di salvare vite umane grazie al dono di ciò che di più prezioso abbiamo, il sangue. Per questo motivo il vero ringraziamento va a loro e a tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno si prodigano per il bene della nostra comunità” afferma il consigliere delegato Andrea Forin.

Viva soddisfazione per l’opportunità arriva anche dal presidente dell’Avis di Nizza, Roberto Cartosio: “Ringrazio di cuore l’amministrazione per questo importante aiuto, che ci permette di risolvere un annoso problema: nel corso degli anni sono state cercate diverse soluzioni, nessuna delle quali però si è rivelata efficace; l’autoemoteca ci ha dato la possibilità di operare in modo regolare, ma non era la soluzione definitiva. Il nostro primo intervento sarà quello di mettere a norma i locali con i soldi delle numerose offerte raccolte grazie alla generosità dei nicesi”.

L’Avis nicese è nata nel 1958 e la sua prima sede era presso il Santo Spirito, dagli anni Settanta si è poi insediata nella struttura di via Gozzellini, che ha dovuto condividere fino ad oggi con la Croce Verde. I donatori di sangue dell’associazione sono 250; 400 le donazioni raccolte nel 2021. “Si tratta di un risultato significativo, che però può essere migliorato, anche perché in quest’ultimo periodo abbiamo registrato una riduzione di donazioni per vari motivi, tra cui il Covid. Faccio mio l’appello lanciato da varie personalità in queste ore e invito tutte le persone sane e che ne abbiano la possibilità a venire a donare il sangue” aggiunge in conclusione Cartosio.