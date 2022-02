L’astigiano Paolo Romano entra nella componente parlamentare di Europa Verde-Verdi Europei

Ieri mattina 11 febbraio 2022, alla Camera dei Deputati è nata la componente parlamentare Europa Verde-Verdi Europei, composta dalla deputata Elisa Siragusa e dai deputati Cristian Romaniello, Paolo Nicolò Romano e Devis Dori, che già avevano formalizzato l’iscrizione a Europa Verde.

“Siamo molto felici che la famiglia di Europa Verde-Verdi Europei cresca anche nel Parlamento, dopo i 7 consiglieri regionali e i quasi 200 consiglieri nelle amministrazioni locali.

Il prossimo impegno sarà la Conferenza Programmatica di Europa Verde-Verdi prevista per il 12 e 13 marzo 2022 per lanciare la proposta verde, civica e progressista nel Paese. Approfittiamo della presenza temporanea in città di Paolo Romano per un caffè alle 15 di oggi 12 febbraio nell’area esterna del Circolo Nosenzo ad Asti via Filippo Corridoni 51” il commento dei Portavoce della Federazione provinciale di Europa Verde Verdi, Giuseppe Sammatrice e Patrizia Montafia.