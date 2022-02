Laccento© Craft Beer: nasce a Montalbera la birra di Ruché

La bellezza da degustare di Montalbera si arricchisce di nuovi sapori, quelli che non ti aspetti, quelli che ti stupiscono, quelli di una birra IGA di Ruché: il gusto è quello di Laccento© Craft Beer, nata dalla volontà di Franco Morando di esplorare un nuovo territorio in cui il vitigno a lui tanto caro potesse esprimersi in altro modo, lasciando un’impronta unica e subito riconoscibile, perfetta espressione dell’esuberanza e della creatività del suo ideatore.

L’ultima nata in casa Montalbera è una birra in stile Italian Grape Ale che si pone come ideale punto di incontro tra il territorio del Monferrato e l’esperienza del mondo brassicolo. Una birra che racconta e sa di Monferrato: malto, luppolo e pregiate uve di Ruché Laccento si fondono armoniosamente per dare vita a un’idea originale e unica, una birra capace di esprimere un radicamento territoriale e un carattere distintivo lontano da qualsiasi standardizzazione industriale.

La birra di Ruché, prodotta in uno stabilimento di birra artigianale piemontese, nasce da un processo produttivo che prevede dieci giorni di fermentazione per il malto d’orzo e il luppolo in serbatoi di acciaio a cui viene poi aggiunto il 2,5% di vino. Dopo 30 giorni di maturazione viene imbottigliata senza pastorizzazione né microfiltrazione e si affina per 15 giorni in bottiglia. Per il primo lancio, per l’anno 2022, sono state prodotte 9.000 bottiglie da 0,5 l., ne sono previste 14.000 nell’anno 2023 e si potranno degustare in ristoranti di qualità e nelle enoteche.

“La fusione tra il mondo del vino e quello brassicolo si esprime in tutta la sua unicità in questa birra artigianale che colpisce per il suo colore dorato con riflessi ambrati che ricordano il miele, per il profumo profondo che richiama la frutta candita, per la schiuma sontuosa e pannosa. Al palato risulta dolce ma non stucchevole, potente ma equilibrata, con un retrogusto leggermente amarognolo.” commenta Franco Morando, che non finisce mai di stupire con il suo estro e la sua capacità di guardare oltre.

Forte dei suoi 9,5° alcolici Laccento© Craft Beer si può sorseggiare come aperitivo o dopo cena e diventa intrigante in abbinamenti per contrasto come carni grigliate, alimenti speziati e insalate amare, o in abbinamenti per concordanza come riso, pasta, vegetali amidacei, crostacei o dolci leggeri come uno strudel di mele.