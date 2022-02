Laboratorio teatrale per ragazzi a Castelnuovo Don Bosco con la compagnia Teatrale Ciaparat

La Compagnia Teatrale CIAPARAT Aps e il Comune di Castelnuovo Don Bosco, organizzano un corso teatrale per ragazzi dagli 11 ai 16 anni completamente gratuito.

A causa dell’impatto negativo della pandemia sugli adolescenti, il progetto pone come obiettivi il miglioramento della capacità di comunicare, di fare gruppo e di affinare la propria gestione dell’emotività.

Il corso sarà strutturato in 15 lezioni e sarà tenuto da Valentina Veratrini ( attrice professionista, regista teatrale e doppiatrice) in collaborazione con i membri della nostra associazione.

Il laboratorio teatrale si terrà ogni Giovedì (a partire dal 3 Marzo 2022 sino al 16 Giugno 2022) presso il salone polifunzionale ALA di Castelnuovo Don Bosco, nella fascia oraria 18.00 / 19.30.

A fine corso verrà allestito un saggio conclusivo.

Giovedì 24 Febbraio alle ore 21.00 presso il salone polifunzionale ALA, si terrà l’incontro per la presentazione del corso e durante la serata potrà essere effettuata l’iscrizione. Possibilità di pre-adesione on line collegandosi al link presente sulla locandina dell’evento (QR CODE) https://docs.google.com/forms/d/1DdMd4Wfdpzt_NgD1-qUHgNJr1sKIBIsazMFs1Uv9Jyw/edit

In ottemperanza delle vigenti normative, in materia di prevenzione e diffusione del virus COVID19, verranno attuate tutte le disposizioni previste dalla legge. L’ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass rafforzato ( vaccinazione o guarigione).