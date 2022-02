La strada provinciale 16/C più sicura grazie all’intervento della Provincia di Asti

Lunedì 31 gennaio 2022 sarà ricordata come una data per certi versi storica nel nord Astigiano.

Segna infatti l’inizio, dopo anni di attesa, dei lavori di ampliamento della SP 16/C “Diramazione per Villanova Stazione”, nel tratto compreso tra il km.23+867 ed il km.24+000 che interessa i territori comunali di San Paolo Solbrito e Villanova d’Asti.

Le problematiche erano evidenti: la strada veniva spesso gravata da un intenso traffico veicolare, vieppiù appesantito dal passaggio degli autobus scolastici. Fattori che influivano negativamente sulla sicurezza di chiunque (non solo gli automobilisti) si fosse trovato a transitarla.

La soluzione è giunta grazie all’interessamento diretto della Provincia di Asti che, con un intervento dal valore complessivo di circa 46.000 euro (iva inclusa), ripristinerà la piena agibilità dell’infrastruttura (per i dettagli tecnici fare riferimento al paragrafo dedicato).

Per procedere con i lavori la Provincia di Asti, con l’ordinanza n. 06/2022, ha stabilito la chiusura al transito del tratto interessato dalle ore 8:00 alle ore 18:00, dal 31 gennaio 2022 e fino ad ultimazione lavori.

L’apertura del cantiere è stata salutata dal plauso di Christian Giordano e Luca Panetta, rispettivamente sindaci di Villanova d’Asti e San Paolo Solbrito, e dal presidente provinciale Paolo Lanfranco.

Giordano ha commentato: “È una richiesta portata avanti da tempo, che ha coinvolto costruttivamente il sindaco di San Paolo Solbrito e la Provincia di Asti. Sono felice che l’ente provinciale, valutato l’esborso non particolarmente gravoso, abbia deciso di prevedere l’allargamento della strada. È un intervento utile, necessario e finalmente realizzato. L’auspicio è che si valuti anche l’allargamento dell’altra strada che collega San Paolo Solbrito al concentrico di Villanova: è un tema di cui mi sono fatto portavoce in questi dieci anni e spero che la Provincia riesca nuovamente a trovare i fondi visto che in quel tratto si sono già verificati diversi incidenti”.

Dello stesso avviso anche il sindaco Panetta: “Dopo una riunione richiesta al presidente della Provincia dal sindaco Giordano e dal sottoscritto, vista la pericolosità della strada a causa dell’avanzato stato di usura, si è giunti alla conclusione di allargarla e asfaltarla. Dobbiamo ringraziare il presidente Lanfranco che nonostante i problemi di bilancio che gravano su tutte le amministrazioni, capendo la gravità del caso, ha messo a disposizione la somma necessaria per compiere l’opera. Oltre a questo verranno messi a bilancio dei fondi provinciali per effettuare uno studio di fattibilità sull’allargamento della strada che collega San Paolo a Villanova, dove esiste da anni l’area ecologica”.

La chiosa è affidata al presidente Lanfranco: “Con un intervento sostenibile dal punto di vista finanziario, la Provincia di Asti riesce a rispondere a un’esigenza fortemente sentita dal territorio, come ben illustrato dai sindaci dei Comuni di San Paolo Solbrito e Villanova d’Asti. Questa è una vittoria per tutto il Nord Astigiano, ottenuta nonostante le casse provinciali siano in sofferenza visti i ripetuti tagli strutturali ed i mancati introiti a causa della pandemia in corso, e ci ricorda quanto sia importante il dialogo e la proficua collaborazione tra amministratori”.

L’intervento sulla SP 16/C consiste nell’intubare il fosso stradale, nel tratto compreso fra l’incrocio per San Paolo Solbrito ed primi 300 metri verso la Stazione di Villanova, con tubi drenanti (rivestimento con inerti e tessuto non tessuto), in modo da permettere la raccolta delle acque laterali. Sarà inoltre realizzato un cassonetto in materiale inerte per ampliare la banchina e la sede stradale. In seguito, se saranno disponibili le risorse necessarie, è in programma la sistemazione del manto stradale mediante la riasfaltatura di tutto il tratto.