La stagione teatrale di Nizza inizia con una “Oblivion Rhapsody”

Inizia martedì 8 febbraio la stagione teatrale di Nizza Monferrato. Appuntamento alle 21 al Teatro Sociale con lo spettacolo Oblivion Rhapsody, di e con gli Oblivion: Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli.

Regia di Giorgio Gallione. Una Produzione Agidi

Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: Oblivion Rhapsody è la summa dell’universo Oblivion come non l’avete mai visto né sentito prima d’ora. In piena crisi di mezza età i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia.

Preparatevi a questa incredibile esperienza dal vivo: sarà un anniversario memorabile, un’indigestione senza limiti e senza senso, una Oblivionata all’ennesima potenza alla fine della quale l’unico bis che chiederete sarà una Citrosodina.

Gli Oblivion sono i cinque sensi della satira musicale, i cinque continenti della parodia, i cinque gradi di separazione fra i Queen e Gianni Morandi. Li hanno definiti “atomizzatori di repertori musicali, pusher di pillole caricaturali” ma anche “meravigliosamente superflui, come le Piramidi”.

La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo la sera stessa degli spettacoli presso il Teatro Sociale dalle ore 19.

É possibile prenotare i biglietti di tutti gli spettacoli presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322

A spettacolo iniziato non sarà più possibile accedere alla platea.

E’ possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l’acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.

L’accesso al teatro è regolato secondo le recenti normative anti – Covid.

La stagione teatrale è organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ed è resa possibile grazie al Comune di Nizza, alle fondazioni CRT e CRASTI e la sponsorizzazione della Cassa di Risparmio di Asti.