La stagione della grande prosa del Teatro Sociale di Alba presenta “Orgoglio e pregiudizio”

Venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba torna a ospitare la grande Prosa con la prima versione italiana di Orgoglio e pregiudizio, con Arturo Cirillo impegnato come regista e attore. Ad affiancarlo in scena Valentina Picello, Francesco Petruzzelli, Sabrina Scuccimarra, Rosario Giglio, Eleonora Pace, Giacomo Vigentini e Giulia Trippetta.

La celebre vicenda ottocentesca delle sorelle Bennet in cerca di marito viene rivisitata da Cirillo, aiutato dall’adattamento teatrale di Antonio Piccolo, puntando soprattutto sui dialoghi e sull’ironia: pochi gli elementi in scena, otto gli attori, compreso Cirillo impegnato in un doppio ruolo (il signor Bennet e la zia Lady Catherine), molti i balli e i canti per una rappresentazione agile che conserva, però, lo spirito della Austen.

Racconta Cirillo nelle sue interviste: “Orgoglio e pregiudizio è un grande, ironico ritratto sociale. I suoi segni distintivi non sono un limite, fanno parte del modo di narrare della Austen, della sua capacità di restare in superficie, raccontando i drammi con un tocco di sana levità. Il mondo della scrittrice dove apparentemente non accade mai nulla di eclatante, è affascinante per il pudore, i turbamenti, le insicurezze, l’orgoglio e i pregiudizi che la giovinezza porta con sé. Questo spaccato sociale dove ci si conosce danzando, ci si innamora conversando, ci si confida con la sorella perché i genitori sono prigionieri del proprio narcisismo, non è così lontano da noi. Il romanzo è una spietata critica e allo stesso tempo un’amorosa dichiarazione d’appartenenza alla propria epoca.”

