La federazione Nastro Azzurro di Asti all’Artom per ricordare l”8 settembre

La Federazione di Asti del Nastro Azzurro nei giorni scorsi è stata invitata dal Dirigente Scolastico, Franco Calcagno, all’I.T.I.S. Alessandro Artom cittadino per un incontro con una classe quinta, finalizzato ad approfondire, dal punto di vista storico-militare, ciò che rappresentò l’8 settembre per l’Italia. In particolare, quelle che furono le conseguenze di tale atto armistiziale sulle Forze Armate italiane, che si frammentarono in varie fazioni poi protagoniste di quello che fu uno dei periodi più tragici della nostra storia Patria, compreso, appunto, fra l’ 8 settembre e il 25 aprile 1945.

Per mezzo di slide e anche di filmati, sia storici sia tratti da popolari film sull’argomento, si è sviluppato un confronto che ha portato a interessanti riflessioni da parte dei ragazzi, i quali, peraltro, avevano già trattato il tema nel corso del programma di storia del loro insegnante Alessandro Gibellini.

Con la realizzazione di tale incontro e con la volontà di portarne a compimento altri, non solo presso l’Istituto Artom, ma che nelle altre realtà scolastiche di Asti e Provincia, su quelli che sono i più sentiti argomenti di storia militare, è stato perseguito l’obiettivo che da tempo l’Istituto del Nastro Azzurro si prefigge. Parlare con gli studenti della storia, spesso tragica ma altrettanto frequentemente valorosa, dei militari italiani in guerra. Cogliendo anche l’occasione di far tesoro delle interessanti sensazioni e delle attente considerazioni che, gli studenti stessi, quando sono chiamati in causa, hanno così grande capacità di trasmettere.

Alla fine di una giornata molto bella, perché intensamente partecipata, la Federazione di Asti ha sentitamente ringraziato, per l’opportunità che le è stata offerta, le studentesse e gli studenti della V-AM, il Dirigente Scolastico Franco Calcagno, la Collaboratrice del Dirigente Chiara Cerrato, i Professori Alessandro Gibellini e Giuseppina Elisabetta Pedone.