Intervento sul torrente Versa a Pontesuero dell’Associazione Volontari di Protezione Civile Città di Asti (foto)

Questa mattina, sabato 5 febbraio, una squadra composta da 4 volontari dell’Associazione Volontari Protezione Civile Città di Asti è intervenuta sul torrente Versa in località Pontesuero, per l’abbattimento di alcune piante che avrebbero potuto ostruire il regolare deflusso delle acque in caso di forti piogge.

Il luogo risulta inoltre essere meta dei soliti incivili, a cui l’azione di gettare rifiuti dal ponte sulle sponde del torrente, non crea alcun rimorso. Per questa ragione sarà programmato quanto prima un ulteriore intervento per la rimozione di tali rifiuti.

“Nella speranza che gli enti competenti possano prima o poi adottare iniziative atte a contrastare questi scempi, noi continueremo a fare la nostra parte con le risorse a disposizione, tanta volontà e amore verso territorio” dichiarano i volontari dell’associazione astigiana.