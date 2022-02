Iniziativa “Un albero per ogni neonato” a Costigliole d’Asti: un tiglio per ognuno dei 39 nati nel 2021

Con l’iniziativa “Un albero per ogni neonato” ognuno dei 39 bambini nati nel 2021 a Costigliole avrà un albero di “tiglio cordata” dedicato .

Il Sindaco Enrico Alessandro Cavallero: “L’amministrazione comunale ha deciso sin dal suo insediamento nel 2019 di dare corso a quanto disposto dalla legge n° 113 del 1992 che prevede la messa a dimora, di un albero per ogni bambino nato. A Costigliole vogliamo coniugare l’omaggio alla famiglia, per la nascita di un bambino, che avrà un albero dedicato e allo stesso tempo sensibilizzare tutti i cittadini sul tema della qualità della vita, per un ambiente più verde e quindi più sano e vivibile.

Gli alberi sono e saranno sempre più una risorsa importante, e ben sappiamo come gli investimenti nel verde pubblico e la presenza di alberi siano uno dei parametri utilizzati per giudicare la qualità dei nostri paesi e territori.

Quest’anno sono 39 i nuovi alberi che abbiamo messo a dimora, tipologia “Tiglio cordata” uno per ognuno dei 39 bambini nati e residenti a Costigliole nell’anno 2021 e abbiamo pensato di collocarli in via Brigate Garibaldine , una via importantissima di accesso diretto al paese e al suo centro storico.

Purtroppo l’emergenza covid non ci ha ancora permesso di effettuare la piantumazione alla presenza dei nuovi nati , e dei loro famigliari, come avremmo voluto , ma comunque non ci ha impedito di dare corso all’iniziativa. Prosegue Cavallero – come gli scorsi anni, ogni bambino nato nel 2021 a Costigliole avrà il suo albero dedicato, una pianta di Tiglio a cui sembra risalire il nome del paese di costigliole, che vuole anche essere un inno alla vita e alla rinascita di un territorio a sottolineare la resilienza in periodo di pandemia e il loro ” essere”, direi una grande speranza per il paese del futuro .

L’assessore all’agricoltura Alessandro Borio: “Sono più di 100 le nuove piante messe a dimora dall’amministrazione in questi anni , gli alberi che sono stati acquistati quest’anno per l’iniziativa “ Un albero per ogni neonato” sono già di una certa altezza , e serviranno anche per sostituire le piante che abbiamo dovuto abbattere a seguito della verifica e del monitoraggio periodico che abbiamo affidato su tutto il territorio, con particolare attenzione agli edifici scolastici , i viali e i cimiteri dove, in quello del capoluogo ci sono piante che hanno raggiunto altezze importanti.

Si è tenuto conto dello stato di salute di ogni singola pianta salvaguardando ove possibile il patrimonio verde comunale e gli alberi di pregio, con la consapevolezza che comunque in caso di eventi meteorologici estremi dovuti anche ai cambiamenti climatici in corso che da noi significano l’aumento di giornate di forte o fortissimo vento, quelle piante devono essere considerate come potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini

Come amministrazione possiamo assicurare che ci siamo prefissati di impiantare ogni anno nuovi alberi per i nuovi nati , il doppio di quelli che verranno abbattuti.”