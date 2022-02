Incontro con il Governatore dei Lions Asti Host e Lions Alfieri

Giovedì 17 febbraio si è svolto il tradizionale incontro annuale del Lions Asti Host con il governatore distrettuale.

La serata, organizzata insieme al Lions Club Alfieri, permette al governatore in carica di confrontarsi con i vari Club sui programmi che vengono messi in atto nell’anno lionistico, discutere insieme di obiettivi e di come servire la comunità nel miglior modo possibile con una azione coordinata e sinergica rispetto al programma che ogni Governatore presenta di anno in anno.

Per l’anno sociale 2021-2022 il prestigioso incarico è dell’astigiano Pierfranco Marrandino che è intervenuto insieme alla moglie Brunella, al presidente di zona Massimo Cagnacci, accompagnato dal cerimoniere distrettuale Riccardo Longo. Il Governatore ha illustrato agli ospiti il suo programma e i suoi obbiettivi per l’anno in corso elogiando i presidenti dei due Club per gli ambiziosi obbiettivi raggiunti negli anni passati e programmati per quest’anno.

Durante la serata sono state consegnate numerose onorificenze ai tanti soci che si sono distinti per lunga militanza e partecipazione alle attività. Premio speciale “Excellence” al presidente Asti Host Massimo Cellino per le attività svolte e l’impegno durante l’anno passato.