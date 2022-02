Incidente tra auto e moto in Corso Matteotti ad Asti

Un incidente è accaduto pochi minuti fa (ore 19) in Corso Matteotti ad Asti.

All’incrocio con Via Lessona si sono scontrate un’auto (un suv) e una moto; da quanto descritto da alcuni testimoni la causa dell’incidente sarebbe la mancata precedenza da parte del suv che arrivava da via Lessona. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che hanno prestato soccorso al motociclista, e gli agenti della Polizia Locale, che stanno eseguendo i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si conoscono le condizioni del centauro.