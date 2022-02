Incidente sull’autostrada A33 Asti Cuneo

Disagi per il traffico questa mattina, mercoledì 9 febbraio, per chi deve viaggia sull’autostrada A33 Asti Cuneo.

In direzione Asti, all’altezza di Isola d’Asti, si è verificato un incidente di cui non si conoscono ancora quanti mezzi siano coinvolti e la dinamica, ma il traffico è rallentato e si viaggia solo sulla corsia di sorpasso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e del personale del 118 intervenuti sul posto.