Incidente sulla strada provinciale 590 ‘della Valcerrina’ tra Ozzano Monferrato e Castagnone

Intorno alle 19.30 di oggi, sabato 5 febbraio, si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale 590 ‘della Valcerrina’ nel tratto che da Ozzano Monferrato porta a Castagnone di Pontestura, per la precisione sul cavalcavia in direzione Castagnone-Torino. Sono rimaste coinvolte una Ford Fiesta ed un trattore, per cause in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casale Monferrato che hanno provveduto a liberare un automobilista dalle lamiere poi portato all’ospedale dalla Croce Rossa, i carabinieri e per la pulizia della strada autoriparazioni Garimanno di Piagera di Gabiano. Il traffico nei due sensi è stato interrotto per consentire la messa in sicurezza della strada ed effettuare i rilievi. Si tratta dell’ennesimo sinistro in questo tratto di strada dove sovente è il fattore velocità a determinarli.