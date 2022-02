Incidente stradale sulla strada provinciale a Ferrere, coinvolte due auto

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 10 sulla Provinciale alle porte di Ferrere.

Una dinamica importante che ha visto coinvolti due veicoli e che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Asti insieme ai volontari del distaccamento di Villanova che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Due feriti sono stati affidati alle cure del 118 intervenuti con una base e la medicalizzata di Villafranca che ha trasportato quello più grave in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Villafranca che hanno eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.