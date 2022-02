Incidente stradale mortale a San Marzanotto

Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi sulla strada provinciale 59 nella frazione San Marzanotto di Asti, nel tratto compreso tra la stazione di servizio e il cavalcavia.

Una donna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morta in seguito all’uscita di strada della sua auto che è finita in un fosso; non si conosce ancora la dinamica dell’incidente e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato soccorso alla donna, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Asti.