Incidente stradale in frazione Valleandona ad Asti, autocarro carico di legna si ribalta

Intervento dei Vigili del fuoco di Asti per un incidente stradale accaduto questa mattina ad Asti.

In frazione Valleandona, un camion che trasportava un carico di legna, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato su un lato perdendo parte del carico sulla sede stradale. Gli uomini del comando astigiano, intervenuti con APS, Polisoccorso e autogru, hanno estratto il conducente dal mezzo, che dalle prime informazioni non avrebbe riportato gravi ferite.