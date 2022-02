Un tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 13 febbraio, a Piovà Massaia

Intorno alle 18, in frazione Gallareto, un motociclista è uscito di strada, per cause ancora in corso di accertamento, ed è deceduto nonostante l’intervento del personale del 118 accorso sul posto. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, nè l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.