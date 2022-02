Incendio in un’abitazione a San Damiano d’Asti (foto)

Dopo la fuga di monossido che ha causato la tragica morte di un uomo, i Vigili del Fuoco di Asti sono nuovamente in azione anche oggi a San Damiano d’Asti.

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti nel tardo pomeriggio a San Damiano per l’incendio di una casa. Il tetto e parte dell’alloggio sottostante sono stati attaccati dalle fiamme, sul posto 2 squadre e mezzi di supporto con circa 20 operatori al lavoro. Anche il soccorso sanitario con 2 ambulanze, una persona alle cure per forte spavento. Le operazioni sono coordinate dal funzionario di servizio, incendio sotto controllo in fase di bonifica.