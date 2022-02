Incendio di un’auto nei pressi del casello di Villanova d’Asti dell’autostrada A21 (foto)

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti alle 14,30 di oggi, giovedì 3 febbraio, nelle vicinanze del casello di Villanova d’Asti per l’incendio di un’automobile.

Le fiamme hanno coinvolto l’intero veicolo, le persone a bordo hanno fatto in tempo a scendere in sicurezza. Sul posto anche la squadra di Chieri, la Polizia Stradale e i tecnici della viabilità della società autostradale. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno dato origine all’incendio.