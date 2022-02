Inaugurazione della Biblioteca dell’Istituto Pellati di Nizza Monferrato

Giovedì 10 febbraio, alla presenza della dirigente Matelda Lupori, dell’assessora Ausilia Quaglia e della dirigente Stella Perrone in collegamento dall’Istituto Vittorio Alfieri di Asti, i ragazzi e i docenti del “Progetto Biblioteca” dell’Istituto Pellati di Nizza Monferrato hanno illustrato i primi risultati del loro lavoro.

La “Biblioteca Gianluigi Sommovigo”, nata dall’unione delle due biblioteche del Liceo Galilei e dell’Istituto Tecnico, possiede un patrimonio di circa 8000 libri che, a partire da giugno 2021, sono stati risistemati e catalogati digitalmente mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. Grazie al supporto della rete DigitalBiblioAgorà che fa capo all’Istituto Vittorio Alfieri di Asti, gli studenti del Pellati, che svolgono l’attività come PCTO, hanno avuto la possibilità di utilizzare il software Bibliowin e di inserirsi nel circuito delle biblioteche scolastiche innovative. Inoltre, sempre con il supporto dei docenti di lettere (Sara Ostanel) e informatica (Michela Scaglione), hanno realizzato il

sito della biblioteca ed il data base interno che attende di essere implementato.

L’attività prosegue mentre docenti e studenti si pongono nuovi obiettivi: organizzare incontri, raccogliere contributi per arricchire il sito di recensioni e booktrailer, creare occasioni di confronto e approfondimento. Il servizio prestiti e l’accesso alla consultazione, anche in modalità online, è disponibile per gli studenti dell’istituto Pellati e tutto il personale scolastico.