In Astiss un incontro sul coraggio delle donne nel mondo della scuola

Lunedì 7 marzo, presso il Polo Universitario “Rita Levi Montalcini”, in Piazzale De Andrè ad Asti, alle 16.30 si terrà la presentazione del libro “Non sapevamo di essere girasoli. Storia di una giovane insegnante e dei suoi ragazzi delle Vallette” di Maria Luisa Mosele, già docente e dirigente scolastica astigiana.

Oggi come ieri la scuola assume maschere diverse, disegnate dal vento riformatore dell’epoca. Ma qual è il suo vero volto?

E’ quello di una scuola che garantisce pari opportunità, in ottemperanza al mandato costituzionale ed istituzionale? Oppure è quello di un sistema incapace di “rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”?

Marilena, giovane donna coraggiosa, sceglie di “essere” un’insegnante e di lottare contro un sistema scolastico emarginante, nel quale i ragazzi collezionano insuccessi, fallimenti, umiliazioni.

Tante storie di ragazzi invisibili agli occhi di adulti ciechi e sordi. Ragazzi destinati a perdersi, ad abbandonare la scuola, a vivere ai margini della società.

Marilena ci racconta un viaggio appassionante, nel quale i girasoli, simbolo di rinascita, segnano il passaggio dallo spettro di un’istituzione che emargina al volto bello di una comunità inclusiva, che pone al centro le persone.

Sue compagne di viaggio tante altre donne, tante altre storie che s’intrecciano lungo un percorso di crescita e di verità rivelate per restituire a quei ragazzi la possibilità di esistere.

Al dipanarsi delle vicende personali e collettive si mescolano le riflessioni sulla pedagogia, su una scuola che, incapace d’interrogarsi, cerca colpevoli esterni per giustificare i propri errori.

E oggi, l’attuale sistema scolastico è in grado di offrire un universo di senso in risposta alla complessità culturale odierna? Oppure, ancora una volta, una scuola incapace di stare al passo con i tempi, troppo impegnata a coltivare una perfezione d’immagine fine a se stessa, volta le spalle ai ragazzi?

Modera la Referente di pari opportunità Uni – Astiss Prof.ssa Chiara Cerrato.

L’incontro è valido per la formazione dei docenti che si possono iscrivere compilando il form pubblicato sul sito dell’Istituto Monti per ottenere l’attestato di partecipazione (clic -> QUI)