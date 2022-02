Il Sindaco Rasero scrive ai cittadini ucraini residenti in città

Il Sindaco Maurizio Rasero ha scritto ai 105 ucraini residenti in città esprimendo la sua vicinanza e la sua solidarietà per quello che sta accadendo al popolo ucraino, in seguito alla premeditata, ingiustificata e sconcertante invasione da parte dell’esercito russo.

“Cari amici,

con la presente sono a testimoniarvi la mia vicinanza e la mia solidarietà per quello che sta accadendo al popolo ucraino, in seguito alla premeditata, ingiustificata e sconcertante invasione da parte dell’esercito russo.

Consideratemi sin da ora per quanto di mia competenza a vostra completa disposizione.

Augurandomi che la cessazione delle ostilità giunga il prima possibile attraverso il dialogo ed ogni forma di diplomazia, porgo un caro saluto.

Dott. Maurizio Rasero“