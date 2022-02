Il Servizio Nazionale della Protezione Civile compie 30 anni: il coordinamento astigiano

Riceviamo e pubblichiamo.

Febbraio 1992-Febbraio 2022

Sono passati 30 anni esatti da quando è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

In tutti questi anni nella nostra Provincia molte iniziative sono state intraprese.

Nel 1995 a seguito dell’alluvione che colpì duramente il Piemonte e il nord Italia (1994), nacquero i primi gruppi comunali e associazioni di volontariato che con esercitazioni pratiche e lezioni teoriche hanno dato sin da subito una disponibilità consistente di persone pronte e preparate ad affrontare i rischi presenti sul territorio e i comportamenti da tenere in caso di calamità.

Nel 2001 nasce il coordinamento territoriale di volontariato di protezione civile di Asti con il compito di aggregare e coordinare i volontari di protezione civile presenti su tutto il territorio astigiano e potendo così contare su un piccolo esercito di circa 400 uomini, numerosi mezzi e attrezzature varie per fronteggiare ogni tipo di emergenza.

In tutto questo tempo trascorso le attività svolte sono state molteplici e ci ha visti impegnati e operativi in tutte le emergenze verificatesi sia a livello territoriale, Regionale, Nazionale e all’estero.

In questi ultimi due anni il nostro coordinamento è stato impegnato quotidianamente fornendo volontari presso tutti i centri vaccinali, trasporto materiali e DPI a ospedali e case di riposo presenti su tutto il territorio astigiano da nord a sud per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Obiettivo condiviso da tutti non appena possibile è quello di coinvolgere il maggior numero di scuole di ogni ordine e grado al fine di diffondere le buone pratiche di protezione civile agli alunni sui vari rischi e preparare quelli che speriamo possano essere i nostri futuri volontari.

Dopo tanti anni non ci stanchiamo mai di ringraziare i funzionari della regione Piemonte nonché il nostro assessore alla protezione civile Marco Gabusi per esserci sempre vicini nelle varie necessità che si presentano nelle situazioni più difficili da gestire sia economicamente che in disponibilità ovvero presenza fisica.

Come di consueto l’ultimo ringraziamento va a tutti i volontari che spesso tolgono tempo alle proprie famiglie per dedicarsi ed essere sempre disponibili a quelle che potrebbero essere le richieste del territorio , mettendo il proprio impegno e disponibilità per più giorni alla settimana a questa missione.

Rino Simoncello, consigliere del Consiglio direttivo del Coordinamento