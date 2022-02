Il progetto “Adesso scelgo io” della Missione Autismo Asti tra i finalisti del bando “Charity Fa”

C’è anche un progetto astigiano tra i finalisti del Bando Charity Fa, progetto che riconosce quei progetti che puntano a migliorare la salute, il benessere e a promuovere uno stile di vita sano di minori e adolescenti con disabilità.

In particolare, attraverso il bando, Fab SMS mette in palio 15.000 euro con l’obiettivo di sostenere le

Organizzazioni di Volontariato delle province di Alessandria, Asti, Biella, Torino e Vercelli.

Il procedimento di valutazione delle domande è stato condotto da una commissione composta da sei persone,

due per ogni Ente gestore dei Centri di Servizio per il Volontariato nominate dai rispettivi Consigli direttivi, con

comprovate esperienze nella realizzazione, conduzione e rendicontazione di iniziative progettuali in ambito

sociale.

Le domande pervenute sono state esaminate sotto il profilo di ammissibilità formale, con riferimento a tutti i

requisiti richiesti dal Bando e valutate secondo i criteri e i punteggi previsti. Di seguito, gli enti ammessi alla

seconda fase, elencati in ordine cronologico di presentazione:

1. Associazione Missione Autismo Asti, con sede ad Asti, con il progetto “Adesso scelgo io”

2. La Vita Buona ODV, con sede ad Alessandria, con il progetto “Bosco del sole”

3. Associazione Sollievo OdV, con sede a Leinì, con il progetto “Oltre”

4. Associazione di Volontariato Contact OdV, con sede a Torino, con il progetto “Percorsi di inclusione

lavorativa per persone con disabilità”

5. Associazione ZeroTre OdV, con sede a Torino, con il progetto “Un sorriso all'Autonomia”

6. F94.0 Mutismo selettivo e Disturbi d'ansia OdV, con sede a Torino, con il progetto “Bambini silenziosi:

affrontare l'ansia tra i banchi di scuola”

7. VIVERE Associazione Volontari e Famiglie con Figli Portatori di Handicap OdV, con sede a Chieri,

con il progetto “Vivere da grande: la palestra dell'autonomia”

8. A.I.D.O. Associazione per la Donazione Organi Sezione Provinciale Biella OdV, con sede a Biella, con

il progetto “La solidarietà ha carattere”

9. Disincanto OdV, con sede a Torino, con il progetto “CreAttivaMente”

I progetti selezionati, nei prossimi giorni, saranno sottoposti alla valutazione dei Soci di Fab SMS attraverso

una votazione pubblica on line, che terminerà alle ore 24 di venerdì 25 febbraio 2022, finalizzata all’individuazione dei tre progetti che saranno destinatari del contributo di 15.000 euro ripartito per aree geografiche.

Le tre organizzazioni titolari o capofila delle proposte ammesse al sostegno riceveranno un contributo

finanziario nella misura massima di 5.000 euro e comunque non superiore al 70% del costo totale del progetto.