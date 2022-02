Il Numero Unico 112 attivo anche per le emergenze ambientali con Arpa Piemonte

Lo scorso 11 febbraio è stata la Giornata Europea dedicata all’112, il numero telefonico per contattare i servizi di emergenza (Forze dell’Ordine, Ambulanza, Vigili del Fuoco…) negli Stati dell’Unione Europea.

COME SI PRONUNCIA

Prima di tutto è giusto sapere che si dice “uno uno due” e non centododici. Questo perchè i numeri sono più facilmente memorizzabili anche da un bambino che potrebbe aver bisogno di chiamare e digitare 1-1-2 su una tastiera telefonica.

COME FUNZIONA IL NUE 112

In Italia in tutte le Regioni italiane ci sono delle Centrali che rispondono quando si contatta l’1.1.2 e che inoltrano le chiamate alle Centrali di secondo livello (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria).

Nella nostra regione le chiamate, che nel 2021 sono state oltre 2.300.000, possono essere inoltrate anche all’Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale). L’Arpa ha un Sistema per la Risposta alle Emergenze (SRE) che copre l’intero territorio regionale ogni giorno dell’anno, per 24 ore al giorno.

Per segnalare quindi un’emergenza ambientale occorre chiamare sempre il numero unico di emergenza 112. Il 112, tramite la Centrale Unica di risposta e i suoi operatori formati, si occupa della presa in carico della chiamata e del suo trasferimento al Sistema per la Risposta alle Emergenze: qui tecnici esperti gestiranno la segnalazione ricevuta valutando il tipo di intervento da effettuare per la specifica emergenza.

Ma cosa si intende per emergenza ambientale? Si tratta di un evento che provoca conseguenze che possono compromettere le matrici ambientali, cioè aria, acqua e suolo. Per esempio: un incendio che coinvolge depositi di rifiuti; un grave incidente industriale, con eventuale emissione di sostanze pericolose; uno scarico anomalo, colorazioni o schiume nei corsi d’acqua; incidenti stradali con coinvolgimento di autocisterne con fuoriuscita di sostanze pericolose.

In questi casi sono necessari interventi eccezionali ed immediati da parte di Arpa che potrà valutare le conseguenze ambientali in termini di contaminazione e inquinamento, le possibili azioni per mitigare e contenere i danni e le responsabilità connesse all’evento (chi ha causato il danno).

