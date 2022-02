Il M5S astigiano prende posizione contro il Green Pass. Giargia: “Basta discriminare tra ragazzi vaccinati e non”

Una presa di posizione fragorosa, riguardante uno degli argomenti più discussi a livello nazionale.

Il movimento 5 Stelle di Asti ha depositato un ordine del giorno riferito agli ultimi DPCM nazionali con l’ ennesimo

cambio di regole per la frequentazione scolastica e relativa Dad in caso di contagio, nonché all’ introduzione del super green pass per quanto concerne le attività sportive, di trasporto e ludiche che interessano in particolar modo i minori dai 12 anni in su.

“Riteniamo l’utilizzo di forme quali green pass , super green pass e le nuove regole di frequentazione scolastica siano assolutamente discriminatorie ; un ragazzo di appena 12 anni non può ad esempio fare alcuna attività sportiva se non ha il super green pass, ottenuto con vaccinazione non obbligatoria e/o se risultato guarito da covid nei termini indicati dal DLG – si legge nell’ordine del giorno presentato dai pentastellati (primo firmatario Davide Giargia) – le cose peggiorano nell’ ambito scolastico dove già a partire dalle scuole primarie le regole della DAD cambiano a seconda del numero dei positivi differenziando tra chi è vaccinato e chi non lo è , obbligando quindi quest’ ultimi a seguire le lezioni in DAD mentre i vaccinati continuano la lezione in presenza. Con l’ avvento della variante Omicron molto contagiosa ma estremamente meno virulenta delle precedenti quasi la totalità degli stati europei stanno tornando alla normalità, eliminando qualunque forma discriminatoria tra vaccinati e non, come pass vaccinali e green pass mentre noi restiamo fermi con soluzioni solo burocratiche e non funzionali che portano a discriminazioni e divisioni nella società stessa: chiediamo alla politica , tutta, di dare un segnale importante alle Istituzioni ,presentando un ordine del giorno sul tema del green pass e dei diritti fondamentali dei minori al consiglio comunale e alla sua giunta e ribadendo l’ importanza che è fondamentale proteggere quanto di più prezioso abbiamo, ovvero i nostri figli”.

Una presa di posizione che sembra porre il Movimento 5 Stelle astigiano a fianco delle forze di opposizione come Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi aveva presentato obiezioni simili: “Qua non c’entra la politica – afferma il consigliere Davide Giargia – la nostra è una battaglia a favore dei diritti dei bambini e della non discriminazione dei più piccoli. Se altre forze politiche condividono la nostra posizione su questo tema, ben venga: su queste battaglie non devono esistere posizioni ideologiche. Rischiamo di creare un conflitto sociale insanabile tra i cittadini, andando a creare ragazzi di serie A e ragazzi di serie B”.