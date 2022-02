Il Gruppo consigliare “Maurizio Rasero Sindaco”: “Maurizio, noi ci siamo… e siamo pronti!”

Riceviamo e pubblichiamo

“Maurizio, noi ci siamo… e siamo pronti!”

Il Gruppo Consiliare “Maurizio Rasero Sindaco” e la lista civica che l’ha espresso e lo sostiene, accolgono con viva soddisfazione la candidatura per un secondo mandato dell’attuale Primo Cittadino, Maurizio Rasero, che ha sciolto finalmente la riserva confermando la propria volontà di proseguire nel segno della continuità e della condivisione la realizzazione del progetto proposto per Asti cinque anni fa.

Un sostegno attivo ed entusiasta, il nostro, già anticipato dal recente invito a “fare squadra” con le altre realtà civiche che sono al fianco dell’attuale amministrazione, in consiglio comunale, in giunta e anche in molti altri ambiti della vita sociale ed associativa cittadina, per continuare a governare la nostra città con competenza, integrità e dedizione assoluta.

“Tante sono le cose che abbiamo già fatto e tante altre ne faremo ancora insieme – scrive la capogruppo in consiglio comunale, Francesca Ragusa – con un Sindaco il cui impegno sincero e totale a favore e a vantaggio della propria città e dei propri concittadini è per tutti noi fonte di continua ispirazione e uno stimolo incessante.” “Noi consiglieri della lista ‘Maurizio Rasero Sindaco’ – le fa eco Gianbattista Filippone – abbiamo sempre trovato nel Sindaco Rasero, nei presidenti Boccia e Rizzo e nel nostro assessore Berzano degli interlocutori attenti e propositivi, in grado di recepire prontamente le istanze da noi raccolte in città e di coadiuvare e valorizzare l’ampio lavoro svolto in questi anni dal nostro gruppo consiliare.”

“Ci auguriamo – continua Ivo Valleri – che a noi e agli amici che, anche se non eletti, ci hanno sempre supportato con serietà ed entusiasmo, si aggiungano presto nuove forze, con idee ed energie nuove e si uniscano anche le altre liste civiche, già presenti in consiglio o di nuova formazione, che dimostrino di credere in questo progetto per la città e quei partiti che si riconoscono in un’area moderata e di centrodestra, con i quali crediamo di aver ben governato in questi anni impegnativi e difficili.”

“Forza Maurizio, noi ci siamo… e siamo pronti!”, conclude con il suo coinvolgente entusiasmo Elisabetta Lombardi.

Il Gruppo consigliare “Maurizio Rasero Sindaco”