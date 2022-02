Il fondo Gianni Basso dalla Biblioteca Astense “approda” all’Istituto Monti di Asti

Questa mattina, giovedì 3 febbraio, l’aula magna dell’Istituto Monti di Asti ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della cessione del fondo musicale Gianni Basso, in precedenza donato alla Biblioteca Astense dalla famiglia, all’Istituto Monti.

Il Fondo Gianni Basso e stato donato alla Biblioteca Astense dalla famiglia del noto jazzista net 2018. Composto da oltre 1.000 cd, e stato catalogato nel 2019 in biblioteca. Comprende dischi da tutto il mondo, non solo di jazz, con nomi storici come Louis Armstrong, Count Basle, Duke Ellington e Basso stesso, ma anche classica (Verdi, Wagner, Bach, per citarne alcuni, eseguiti da ensemble internazionali), lirica, swing, rock e world (da Taiwan all’Europa dell’Est, passando per Giappone, Irlanda e America Latina).

Avendo l’Istituto Monti inaugurato nel 2019 la sezione coreutico-musicale, si è pensato che questo fondo potesse costituire un’adeguata “Biblioteca sonora” a disposizione degli studenti, per ascolti guidati ed approfondimenti, con una valorizzazione mirata e di piu ampio utilizzo rispetto alta biblioteca.