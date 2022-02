Il film documentario “Paolo Conte, Via con me” domani in prima serata su Rai 3

“Paolo Conte, Via con me”, film documentario diretto da Giorgio Verdelli, approda alla prima serata di Rai 3, dopo aver conquistato il podio del box office raccogliendo 30 mila spettatori in soli tre giorni di anteprime speciali e il grande successo di pubblico nelle sale italiane nell’autunno 2020.

Domani, giovedì 17 febbraio, alle 21.20 su Rai 3 per la prima volta sul piccolo schermo sarà infatti possibile vedere il documentario prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Nel corso del 2020, Film Commission Torino Piemonte ha organizzato diversi eventi tra cui due serate speciali a settembre, prima ad Asti, città natale di Paolo Conte in collaborazione con il Comune di Asti e il Circolo Cinematografico Vertigo e successivamente a Torino, in collaborazione con il l’Ambrosio Cinecafè.

Nel mese di novembre, Film Commission Torino Piemonte e l’Associazione Culturale Musicale Carlo U. Rossi hanno inoltre consegnato al grande cantautore Paolo Conte il “Premio Carlo U. Rossi Cinema e Musica”, durante una cerimonia in forma strettamente privata, presso il Cinema Pastrone di Asti.

Presentato nella sezione Fuori Concorso della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Paolo Conte, Via con me” è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale.

Alla base del progetto c’è una lunga intervista “intima” di Giorgio Verdelli a Paolo Conte, in cui i racconti di personaggi, canzoni e vicende umane mescolano tenerezza, ironia e charme tipici dell’avvocato di Asti che ci accompagnano in una scoperta continua tra il noto e l’inedito, tra le storie, i versi e le canzoni di quello straordinario altrove che è il mondo di Conte.