Il dipinto “Foresta di Teutoburgo” dell’astigiano Mauro Serena esposto a Roma alla galleria Dantebus Margutta

Grande soddisfazione per l’artista astigiano Mauro Serena, che ha visto esporre presso la prestigiosa galleria Dantebus Margutta di via Margutta a Roma un suo dipinto.

“Vivo ad Asti da sempre e da sempre sono appassionato di Pittura. Purtroppo le circostanze della vita non mi hanno permesso di frequentare un’accademia come avrei volute, e quindi ho deciso di imparare i fondamenti come autodidatta” si descrive così l’artista. “Ho partecipato ad alcuni eventi collettivi organizzati dai comuni del nostro splendido territorio, raccogliendo ottimi riscontri personali… Di recente ho avuto la grande soddisfazione di esporre un mio dipinto in una collettiva insieme ad artisti provenienti da tutta italia presso la prestigiosa galleria Dantebus Margutta di via Margutta a Roma. In un’iniziativa volta alla promozione di giovani artisti” prosegue Mauro Serena.

L’astigiano ci descrive brevemente la sua opera: “Il dipinto presentato si intitola “Foresta di Teutoburgo”. Raffigura gli eventi finali dell’omonima battaglia avvenuta nel 9 DC tra l’esercito romano e le tribù barbare della Germania. I cavalieri romani sopravvissuti alla storica sconfitta si ritirano dal campo di battaglia celandosi tra le nebbie e i fuochi della foresta devastata dalla furia del combattimento. Il dipinto è un olio su tela 70/50.”