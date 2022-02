Il Comune di San Damiano acquista materiale informatico per migliorare la Dad nelle scuole del paese

La Commissione per le Pari in un Opportunità della Provincia di Asti in occasione della

“Giornata Internazionale della Donna”, promuove un concorso per gli esercizi commerciali

del territorio che intendono dedicare particolare attenzione all’allestimento della propria

vetrina per sensibilizzare alla Giornata dell’ 8 Marzo.

Le imprese devono dare la propria adesione alla Commissione Pari Opportunità (P.O.)

inviando nome dell’attività, recapito telefonico, e-mail e foto dell’allestimento al seguente

indirizzo e-mail:

Ciascuna impresa può inviare una sola fotografia entro e non oltre

sabato 5 Marzo 202