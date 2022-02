Il Comune di Costigliole proroga le occupazioni temporanee dei dehors fino al 31 dicembre 2022

La giunta comunale di Costigliole con delibera n. 5 del 27 gennaio 2022 ha deciso:

– di concedere l’esenzione dal pagamento del canone di cui all’art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 (canone patrimoniale di concessione) per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, a tutte le aziende di pubblico esercizio come ristoranti, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari, che presenteranno domanda (tramite procedura semplificata) per la posa in opera temporanea di nuove strutture amovibili come pedane, tavolini, sedie, sgabelli, ombrelloni ecc. purché funzionali all’attività (occupazioni temporanee).

– di concedere l’esenzione dal pagamento del canone di cui all’art. 1 comma 816 della Legge 160/2019 (canone patrimoniale di concessione) per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2022, a tutte le aziende di pubblico esercizio come ristoranti, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari, titolari di autorizzazioni di occupazioni permanenti.

– Di approvare il modello allegato di “Richiesta di occupazione di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio – Regime semplificato per emergenza sanitaria Covid-19.”.

Il sindaco Enrico Cavallero a seguito dei dati di un monitoraggio delle attività che avevano fatto richiesta, dopo aver raccolto i pareri positivi degli operatori che avevano presentato istanza e visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, aveva già deciso di prorogare questa opportunità a tutto il 2021 con scadenza 31 dicembre .

“Vista la nuova ondata di contagi che ha limitato non di poco le somministrazioni all’interno dei locali abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di vicinanza ai gestori dei nostri locali. Abbiamo voluto estendere oltre il 31 marzo, data di proroga dello stato di emergenza deciso dal governo, le occupazioni temporanee dei dehors – ha dichiarato il Sindaco Cavallero -. In questo modo, oltre a fronteggiare alla mancanza di posti dentro i locali per il covid, i locali del paese e delle principali frazioni costigliolesi avranno l’opportunità di allestire per i loro avventori anche le aree prospicienti alle loro attività con tavolini, ombreggianti e fioriere che hanno anche la funzione di rendere più bello il paese rendendo una bella immagine ai residenti e ai tanti turisti”.